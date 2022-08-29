مصدر أمني عراقي يؤكد الرحلات الجوية من وإلى مطار بغداد الدولي مستمرة ولا يوجد أي توجيه بإيقافها

أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، استمرار الرحلات الجوية من وإلى مطار بغداد الدولي وقال المصدر: "لا يوجد حتى اللحظة أي توجيه بإيقاف لرحلات، والحركة الجوية مستمرة وبشكل طبيعي" وأفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بأن تعزيزات أمنية كبيرة وصلت إلى مبنى شبكة الإعلام العراقي حيث التلفزيون الرسمي، مضيفا أن أبواب شبكة الإعلام العراقي أغلقت بالكامل مع وجود أنباء عن نية المتظاهرين التوجه لها.