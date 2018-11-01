اصطدام طائرتين في مطار باريس

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن صحيفة "باريزيان" أن طائرة Air France غادرت ساحة الانتظار أمس وتوقفت في طريقها إلى المدرج، وفي هذه الأثناء مرت الطائرة Delta Air -تابعة للخطوط الجوية الأمريكية- من خلفها وصدمتها بجناحها.

وألغيت رحلة Air France، وتم تأجيل الرحلة إلى سانت ماتن إلى اليوم الخميس، فيما بدأ مكتب التحقيق بكوارث الطيران الفرنسي بالتحقيق في الحادث.