مطار سوتشي الدولي يفتح طريقاً جديداً إلى الأردن

أعلنت الشركة المشغلة لمطار سوتشي عن تشغيل رحلات منتظمة من سوتشي إلى عمان لأول مرة وأفادت شركة "آيروديناميكا" المشغلة لمطار سوتشي أن هذه الرحلات ستبدأ من 26 يونيو/حزيران، وكان في وقت سابق قد أعلن عن إطلاق 11 وجهة جديدة من المطار في صيف 2022 وجاء في بيان الشركة: "ستبدأ الرحلات المنتظمة إلى العاصمة الأردنية عمان يوم الأحد 26 يونيو 2022 وسيتم تشغيلها على متن طائرة بوينغ 737-300 بسعة 140 فردا من شركة فلاي جوردان إيرلاينز. وهذا اتجاه جديد في تاريخ المطار" وتم تحديد أن مواعيد الطائرات التي ستطير مرة واحدة في الأسبوع يوم الأحد، ولن يكون وقت السفر أكثر من ثلاث ساعات.