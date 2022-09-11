الدخان يؤجل رحلات من مطار طشقند

قال المكتب الصحفي لشركة Uzbekistan Airports، إن الدخان تصاعد صباح اليوم الأحد في مطار طشقند، ولم يصب أي أحد نتيجة لذلك. وأضافت الشركة: "حدث تصاعد دخان في صالة المغادرة المخصصة لشركات الطيران الدولية في مطار طشقند. ووقع الحادث في 11 سبتمبر في الساعة 10.30 (8.30 بتوقيت موسكو). وتم إجلاء الركاب والموظفين بشكل عاجل. ولحسن الحظ، لم يصب أحد".