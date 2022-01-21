طيران الإمارات توقع مذكرة تفاهم لترويج السياحة إلى البهاما

وقعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية والخدمة العامة في جزر البهاما لدراسة مبادرات مشتركة لترويج السياحة في تلك الدولة. وقع المذكرة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وفريدريك ميتشل وزير الخارجية والخدمة العامة لجزر البهاما في المقر الرئيس للمجموعة بدبي . حضر توقيع المذكرة عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات وسالم عبيد الله نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات للأمريكتين، وطوني جودي سفير البهاما لدى دولة الإمارات . وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن طيران الإمارات تلعب دورا رئيسيا في تعزيز السياحة إلى وجهات مختلفة عبر العالم من خلال توفير خيارات سفر موثوقة وسهلة ومريحة ويسعدنا العمل مع جزر البهاما لتقوية روابط النقل ودعم جهود تلك الدولة لاستقبال السياح من جميع أنحاء العالم متطلعين إلى شراكة مثمرة وطويلة الأمد.