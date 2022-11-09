إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية بسبب إضراب عن العمل في بروكسل

ألغى مطار بروكسل أكثر من 200 رحلة جوية، اليوم الأربعاء، بعد دعوة النقابات العمالية الكبرى إلى إضراب عن العمل وتنظيم مظاهرات ومسيرات في مختلف مدن بلجيكا احتجاجا على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا"، أن شركة الطيران تي.يو.آي نقلت العديد من الرحلات الجوية إلى مطارات في ألمانيا وهولندا مع توفير حافلات لنقل الركاب من هذه المطارات إلى بلجيكا.

وبحسب الوكالة، فإنه من المتوقع كذلك توقف حركة القطارات تماما أو تشغيلها بطاقة محدودة في مختلف الأقاليم البلجيكية، وتأثر خدمات النقل العام.