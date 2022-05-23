عودة الحركة الجوية إلى مطار بغداد الدولي بعد انتهاء العاصفة الترابية

عادت الحركة الجوية إلى مطار بغداد الدولي بعد توقفها لساعات بسبب العاصفة الترابية التي ضربت محافظات عراقية وذكر مراسلنا، أن العاصفة التي ضربت العاصمة ومحافظات أخرى تلاشت بعد ظهر اليوم وأضاف، أن "السلطات كانت تتوقع أن تصل عاصفة ترابية كبيرة لذا عطلت الدوام الرسمي اليوم، لكنها كانت أخف من التوقعات".