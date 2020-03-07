توفي شخصان في ولاية فلوريدا الأميركية جراء فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت وزارة الصحة في الولاية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، وأضافت الوزارة في بيان أن هناك 12 حالة إصابة مؤكدة في فلوريدا. وبوفاة هذين الشخصين يرتفع عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة إلى 17 حالة وفاة جراء فيروس كورونا في ولايات واشنطن وكاليفورنيا وفلوريدا.

وتمّ تشخيص إصابات بكورونا لدى 21 شخصاً على متن سفينة سياحيّة قبالة ساحل كاليفورنيا، على ما أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الذي ينسّق جهود مكافحة الفيروس المستجدّ، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، وقال بنس في مؤتمر صحافي بواشنطن إن عيّنات أُخذت الخميس من 46 شخصاً وإنّ 21 من بينهم «ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا»، والمصابون هم 19 من أفراد الطاقم واثنان من ركاب سفينة «غراند برنسيس» التي كانت قطعت رحلتها بعد اكتشاف أعراض لدى بعض الركاب وعددهم 3.533 ولدى بعض أفراد الطاقم.

ولدى وصول السفينة «سيتمّ إجراء فحوص لجميع الركّاب مجدّداً» لكشف ما إذا كانوا مصابين بالفيروس، على أن يوضع المصابون في الحجر الصحّي، بحسب ما قال بنس، وأضاف أن الطاقم يجب أن يبقى معزولا على السفينة بينما ستُجرى الفحوص للركاب داخل قواعد عسكرية، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال صباح أمس (الجمعة) من البيت الأبيض: «إنها سفينة كبيرة، يتوجب علينا اتّخاذ قرار مهمّ».