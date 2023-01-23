مطار هيثرو يُعلن إلغاء عشرات الرحلات الجوية اليوم بسبب الطقس السيئ

ألغت الخطوط الجوية البريطانية، أكبر شركة طيران في أكثر المطارات ازدحاما في المملكة المتحدة "هيثرو"، عشرات الرحلات الجوية بسبب الضباب والطقس المتجمد.

وحسب موقع البى بى سى، هذا بعد أن تم إعلام شركات الطيران مساء البارحة الأحد أنه سيتعين عليها تقليل عدد الرحلات الجوية التي تشغلها بنحو 15% (ما يعادل نحو 80 رحلة) بسبب الطقس وقيود الحركة الجوية.

ويذكر أن درجات الحرارة في المطار انخفضت صباح اليوم الاثنين لتصل إلى -6 درجة مئوية، بالإضافة إلى ضعف الرؤية.

ومن جهته أصدر مكتب الأرصاد الجوية الكود الأصفر تحذيرًا من الضباب حتى الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين في أجزاء من جنوب وشرق إنجلترا.