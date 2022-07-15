العراق ُيدشن خط نقل جوي مع إيران
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العراق ُيدشن خط نقل جوي مع إيران

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العرب اليوم - العراق ُيدشن خط نقل جوي مع إيران

الطيران العراقي
بغداد - العرب اليوم

أعلن مطار النجف الدولي في وسط العراق، اليوم الجمعة، أنه استقبل الرحلة الأولى لخطوط "ساها" الجوية الإيرانية، وكان على متنها 70 مسافرا من مدينة أصفهان الإيرانية وقال المطار في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "استقبل مطار النجف الأشرف الدولي الرحلة الأولى لخطوط ساها الجوية، وحملت الطائرة على متنها في هبوطها الاول على ارض النجف الاشرف 70 مسافرا قادما من مدينة اصفهان. واستقبلت إدارة المطار طاقم الرحلة و مسافريها وفق بروتوكول استقبال شركات الطيران في اولى رحلاتها و المعمول به دوليا".

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العراق ُيدشن خط نقل جوي مع إيران العراق ُيدشن خط نقل جوي مع إيران



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