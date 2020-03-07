ذكر مسؤولو الصحة في المالديف، اليوم (السبت)، أنه تم عزل جزيرتين يتردد عليهما السياح، بعد مخاوف إزاء احتمال إصابة شخصين أجنبيين بفيروس «كورونا» المستجد، «كوفيد - 19»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، وكان سائحان من إيطاليا يقيمان في جزير كوريدو، قبالة العاصمة ماليه، وسوف يتم وضعهما في إحدى منشآت الحجر الصحي للعلاج.

كما جرى عزل جزيرة ثينادهو بعدما أصبح معروفاً أن سائحاً إيطالياً كان يقيم هناك تبينت إصابته بـ«كورونا»، بعد عودته إلى وطنه، وظهرت أيضاً أعراض الإصابة بالفيروس على طبيب يعمل في الجزيرة وجرى نقله إلى إحدى منشآت الحجر الصحي، وقرر رئيس المالديف إبراهيم محمد صليح، أمس (الجمعة)، حظر دخول كل المسافرين القادمين من إيطاليا، وكذلك هؤلاء الذين سافروا إلى إيطاليا خلال الـ14 يوماً الماضية.

ويواصل فيروس «كورونا» المستجد حصده للأرواح في إيطاليا بشكل مطرد، حيث ارتفع عدد المصابين، أمس (الجمعة)، إلى 4.636 مقارنة بنحو 3.800 شخص يوم الخميس، كما كشفت النشرة اليومية الصادرة عن وكالة الحماية المدنية الإيطالية زيادة في عدد الوفيات إلى 197 من 148. وفي أعداد المتعافين من الفيروس إلى 523، من 414 في اليوم السابق.