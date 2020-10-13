طيران الإمارات تزيد رحلاتها إلى القاهرة

أكدت "طيران الإمارات" التزامها بزيادة عملياتها فى القاهرة، مع إطلاق زيادة الرحلات بين القاهرة ودبى، وستضيف 3 رحلات إضافية أسبوعيًا، ليصل بذلك عدد الرحلات من وإلى القاهرة إلى 17 رحلة، بدءًا من 3 سبتمبر، 2020، وستوفر هذه الزيادة فرص أفضل لمواصلة السفر إلى دبى أو إلى أى من الوجهات الـ 70 التى تصل إليها "طيران الإمارات".