مصر للطيران تسير 34 رحلة دولية

تسير مصر للطيران، الخميس، 34 رحلة إلى عواصم ومدن العالم. يأتى ذلك بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أثينا، وباريس، وفرانكفورت، ولندن، وميلانو، وإسطنبول، وأديس أبابا، وندجامينا، والشارقة، والبحرين، وتورنتو، ونيويورك، والخرطوم، وجوانزو.

ومن المقرر أن تسير الشركة رحلتين إلى كل من دبى، وأبوظبى، و3 رحلات استثنائية إلى كل من لاجوس، وجدة، والدمام، و8 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى شرم الشيخ، والغردقة، ورحلة واحدة إلى أسوان، والأقصر، بالاضافة إلى 3 رحلات جوية شحن جوى، وتنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3600 راكب.