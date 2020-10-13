أعلنت الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، إعادة فتح المجال الجوى بين ليبيا وتونس، اعتبارا من بداية أكتوبر المقبل، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".