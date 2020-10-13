تفاصيل وصول 97 فرنسيا لمطار مرسى علم الدولي

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم السبت، وصول أول رحلة طيران قادمة من العاصمة الفرنسية باريس إلى مدينة مرسى علم، وذلك بعد توقف نحو 7 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الطائرة تقل 97 سائحًا فرنسيًا.وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه كلف اللواء واصف عدلي رئيس مدينة مرسى علم باستقبال السياح، موجهًا بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بمطار مرسى علم الدولي، لافتًا إلى أن جميع السياح خضعوا لهذه الإجراءات وسط إشادة كبيرة من جانب السائحين بدقة الإجراءات فى مطار مرسى علم، حيث وصفوها بالاجراءات العالمية، ووجهوا دعوة لمختلف شعوب العالم لزيارة مصر.

أوضح المحافظ أنه تابع كافة الإجراءات الاحترازية التي خضع لها السياح، ولم يكتف بذلك حيث كلف رئيس مدينة مرسى علم بمتابعة نقل السياح إلى فنادق الإقامة، وأيضًا الإجراءات الوقائية التي خضعوا لها عند دخولهم الفنادق، مشيرًا إلى أن الإجراءات الوقائية بمطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين عالمية وذلك بشهادة السياح وأيضًا العديد من لجان التفتيش الدولية.

كما يستعد مطار الغردقة الدولى، خلال ساعات لاستقبال أولى الرحلات الفرنسية، والتى تصل لمدينة الغردقة عقب أزمة فيروس كرونا المستجد، والتى من المقرر لها أن تصل اليوم السبت، كذلك تصل رحلة أخرى من باريس أيضا اليوم لمطار مرسى علم الدولي، حيث تقلان على متنهما أكثر من 100سائح فرنسى لكلا منهم.

وقال مصدر بمطار الغردقة الدولي، إنه المقرر أيضا أن تصل أولى الرحلات السياحية التشيكية للغردقة قادمة من العاصمة براج وتعد أول الرحلات وصولا بعد أزمة كورونا المستجد، مؤكدا أن هناك عدد كبير من الرحلات المنتظمة أيضا ستصل وخاصة القادمة من اوكرانيا .وأضاف المصدر أن هناك تشديدات بشكل دورى ومنتظم على إتباع الإجراءات الاحترازية داخل المطار، واستلام تحليل الـpcr من الوافدين من الخارج، والقيام بعمل تحليل لكن لا يملك تحليل pcr من بلاده داخل غرفة حددتها إدارة الحجر الصحى بالمطار، فضلا عن ذلك التأكيد على عمليات التعقيم وقياس درجة الحرارة فور الوصول .

وكان الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، أعلن أن وزارة الصحة دعمت المديرية ب 3 أجهزة pcr جديدة لتسهيل عملية سحب العينات وسرعة إنجاز النتائج للمصريين والسياح القادمين للمطارات من الخارج .وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر أن الأجهزة الجديدة تبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه، حيث وصل عدد أجهزة تحليل ال pcr بالمحافظة 5 أجهزة، حيث أن هناك جاهزين من قبل بمعمل الغردقة المشترك