مهاجرون يجبرون طائرة على الهبوط اضطراريًا والفرار منها في إسبانيا

لجأ مجموعة من المهاجرين إلى حيلة ماكرة للفرار بها إلى أوروبا، بطريقة غير شرعية،حيث قامت سيدة حامل بالصراخ في الطائرة بعد تحركها، مؤكدة أنها في مرحلة المخاض.