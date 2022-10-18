ركاب طائرة يلغون رحلتهم في مطار هيثرو بعد اصطدام طيور بالمحرك أثناء التحليق
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ركاب طائرة يلغون رحلتهم في مطار هيثرو بعد اصطدام طيور بالمحرك أثناء التحليق

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العرب اليوم - ركاب طائرة يلغون رحلتهم في مطار هيثرو بعد اصطدام طيور بالمحرك أثناء التحليق

مطار هيثرو
لندن ـ العرب اليوم

في حادثة غريبة من نوعها في الرحلات الجوية أصيب الركاب بالرعب عندما اصطدم طائر بمحرك طائرة بعد إقلاعها من مطار هيثرو.

 

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ركاب طائرة يلغون رحلتهم في مطار هيثرو بعد اصطدام طيور بالمحرك أثناء التحليق ركاب طائرة يلغون رحلتهم في مطار هيثرو بعد اصطدام طيور بالمحرك أثناء التحليق



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