طائرة تهبط اضطرارياً في اسطنبول بسبب خطر وفاة أحد الركاب

قال مصدر في شركة الطيران المولدوفية، إن طائرة تابعة لشركته هبطت اضطراريا في اسطنبول وهي تقوم برحلة من كيشيناو إلى تبليسي اليوم الثلاثاء وذكر المصدر، أن سبب الهبوط الاضطراري وجود خطر بوفاة أحد الركاب وهو على متن الطائرة.

وأضاف: "أثناء الرحلة، اكتشف الطاقم أن أحد الركاب في حالة صحية خطيرة. وقدمت له إحدى مضيفات الرحلة الإسعافات الأولية، وتصرفت على الفور وفق التعليمات. وقرر قائد الطائرة تنفيذ الهبوط الاضطراري في مطار اسطنبول".