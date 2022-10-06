شركة طيران يورووينجز الألمانية تلغى نصف رحلاتها بسبب إضراب الطيارين
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شركة طيران "يورووينجز" الألمانية تلغى نصف رحلاتها بسبب إضراب الطيارين

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العرب اليوم - شركة طيران "يورووينجز" الألمانية تلغى نصف رحلاتها بسبب إضراب الطيارين

طائرة ركاب
برلين ـ العرب اليوم

أكدت شركة طيران "يورووينجز" الألمانية، إلغاء نحو نصف رحلاتها الجوية بسبب إضراب الطيارين.

 

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شركة طيران يورووينجز الألمانية تلغى نصف رحلاتها بسبب إضراب الطيارين شركة طيران يورووينجز الألمانية تلغى نصف رحلاتها بسبب إضراب الطيارين



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