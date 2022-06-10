تعليق الرحلات الجوية عبر مطار دمشق نتيجة للعدوان الإسرائيلي فجر اليوم

أعلنت وزارة النقل السورية، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة. كشف مصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه، اليوم الجمعة، أن تعليق رحلات الطيران المغادرة والقادمة إلى مطار دمشق الدولي جاء نتيجة العدوان الإسرائيلي فجر اليوم على المهبط الرئيسي في المطار.