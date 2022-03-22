استئناف الرحلات الجوية الداخلية فب ليبيا بعد إغلاق أسبوعين

حددت شركة طيران العالمية الليبية موعداً لرحلة بين طرابلس وبنغازي بعد ظهر الثلاثاء، مما يشير إلى استئناف السفر الجوي الداخلي بعد أن أغلقت أزمة سياسية في البلاد المجال الجوي لأكثر من أسبوعين. وكانت الأمم المتحدة حثت على إعادة فتح الأجواء الليبية تماشياً مع وقف النار لعام 2020 بين طرفي الصراع الرئيسيين للسماح بالسفر دون عوائق داخل البلاد.