حريق في طائرة متجهة إلى لوس أنجلوس

أجبر حريق في المحرك، رحلة طيران Viva Aerobus متجهة إلى لوس أنجلوس من غوادالاخارا بالمكسيك، على العودة والهبوط اضطراريا وبحسبما ورد، سمع الركاب دويا بعد دقائق قليلة من إقلاعها في حوالي الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء، ثم شاهدوا الشرر والنيران تتدفق من المحرك الأيمن على متن طائرة إيرباص A320. ونبه المسافرون الطاقم إلى الحريق، وسرعان ما استدار الطيارون وهبطوا بسلام في غوادالاخارا.