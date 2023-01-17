مطار بغداد الدولى يعلق حركة الملاحة بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الثلاثاء، تعليق حركة الملاحة الجوية في المطار بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت إدارة المطار ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن تعليق الرحلات الجوية توقفت في المطار بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 150م.

وأضافت إدارة المطار أنه سيتم إعلان أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار .