كُبرى شركات الطيران العربية تُعلق رحلاتها إلى أوكرانيا

علقت كبرى شركات الطيران العربية، الخطوط الجوية القطرية والإمارات، اليوم الخميس، رحلاتها إلى أوكرانيا بسبب الوضع المستمر في الدولة الواقعة بشرق أوروبا.

وأعلنت روسيا في وقت سابق عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب للشعب الروسي اليوم، البدء في عملية عسكرية خاصة في دونباس، وشدد على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال أوكرانيا وإنما تجريدها من السلاح.

وأضاف أن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي، أن الهدف من العملية هو حماية سكان جمهورتي لوغانسك ودونيتسك، اللتين تتعرضان للإبادة الجماعية منذ ثماني سنوات.