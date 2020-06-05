سورية تطلق أول رحلة طيران لـ أرمينيا بعد 8 سنوات من التوقف

أطلقت سوريا، اليوم الجمعة، أول رحلة طيران لها إلى أرمينيا بعد توقف دام لمدة 8 سنوات.

وقالت وزارة النقل السورية اليوم الجمعة، إنها سيرت أول رحلة طيران للخطوط الجوية السورية من دمشق إلى يرفان عاصمة أرمينيا، بعد انقطاع لمدة 8 سنوات.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، أن الرحلة انطلقت ليل أمس الخميس وعلى متنها 150 راكبا من مطار دمشق الدولي.

ومن المقرر أن يعقب هذه الرحلة برنامج تشغيل منتظم عند استئناف الحركة الجوية وإعادة فتح المطارات.

ولفتت الوزارة إلى أن حلب ستكون محطة مهمة في الرحلات الجوية بين البلدين.