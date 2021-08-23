هيئة الطيران المدني العماني تعلن أن قرار رفع حظر السفر يشمل من لا يتطلب دخوله تأشيرة أيضا
آخر تحديث GMT12:45:21
العرب اليوم -
العرب اليوم -
هيئة الطيران المدني العماني تعلن أن قرار رفع حظر السفر يشمل من لا يتطلب دخوله تأشيرة أيضا وفاة الفنان المصري ماهر لبيب بعد صراع مع المرض الجيش الوطني الليبي يعلن عن وجود انتحاري هاجم نقطة تفتيش تؤدي إلى بلدة زلة الليبية مما أسفر عن مقتله دون سقوط قتلى آخرين قطر تحدد الثاني من تشرين أول/ أكتوبر موعداً لأول انتخابات تشريعية فيها "طالبان" تعلن نيتها لقاء حكام ولايات سابقين لمناقشة التعاون الأمني وسائل إعلام تونسية تؤكد القبض على إرهابي خطّط لاستهداف رئيس الجمهورية قيس سعيّد وزارة الدفاع البريطانية تعلن مقتل 7 مدنيين أفغان في عمليات تدافع بمحيط مطار كابول وفاة حماة محمد رمضان والفنان يقطع عطلته بالساحل الشمالي الملك الأردني والشيخ طحنون بن زايد يؤكدان مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية الملك الأردني والشيخ طحنون بن زايد يبحثان مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة
أخر الأخبار
أخبارعاجلة » سياحة وسفر عاجل

هيئة الطيران المدني العماني تعلن أن قرار رفع حظر السفر يشمل من لا يتطلب دخوله تأشيرة أيضا

العرب اليوم -

العرب اليوم - هيئة الطيران المدني العماني تعلن أن قرار رفع حظر السفر يشمل من لا يتطلب دخوله تأشيرة أيضا

هيئة الطيران المدني العماني تعلن أن قرار رفع حظر السفر يشمل من لا يتطلب دخوله تأشيرة أيضا
مسقط - العرب اليوم

هيئة الطيران المدني العماني تعلن أن قرار رفع حظر السفر يشمل من لا يتطلب دخوله تأشيرة أيضا

سياحة وسفر عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

هيئة الطيران المدني العماني تعلن أن قرار رفع حظر السفر يشمل من لا يتطلب دخوله تأشيرة أيضا هيئة الطيران المدني العماني تعلن أن قرار رفع حظر السفر يشمل من لا يتطلب دخوله تأشيرة أيضا



أخبار ذات صلة

GMT 17:07 2021 السبت ,19 حزيران / يونيو

مصر للطيران تعلن وقف العمل مؤقتا بتأشيرات الدخول إلى إثيوبيا لجميع الجنسيات
العرب اليوم - مصر للطيران تعلن وقف العمل مؤقتا بتأشيرات الدخول إلى إثيوبيا لجميع الجنسيات

GMT 16:40 2021 السبت ,19 حزيران / يونيو

الإمارات تحظر دخول الرحلات الجوية القادمة من ليبيريا وسيراليون وناميبيا بدءا من الإثنين
العرب اليوم - الإمارات تحظر دخول الرحلات الجوية القادمة من ليبيريا وسيراليون وناميبيا بدءا من الإثنين

GMT 16:44 2021 الأربعاء ,24 شباط / فبراير

تشغيل مطار الكويت الدولي 24 ساعة يوميا بدءا من 7 مارس
العرب اليوم - تشغيل مطار الكويت الدولي 24 ساعة يوميا بدءا من 7 مارس

GMT 11:37 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

وزير الطيران المصري يحسم الجدل بشأن عودة الطائرات الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة
العرب اليوم - وزير الطيران المصري يحسم الجدل بشأن عودة الطائرات الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة

GMT 16:16 2021 الخميس ,18 شباط / فبراير

استئناف الرحلات الجوية بين مصر وليبيا بعد انقطاع أكثر من عام
العرب اليوم - استئناف الرحلات الجوية بين مصر وليبيا بعد انقطاع أكثر من عام

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

نانسي عجرم تتألق في إطلالة مبهرة بفستان أسود وماكياج هادئ

القاهرة - العرب اليوم

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً غنائياً مساء أمس الجمعة في الساحل الشمالي بمصر.وأطلت عجرم بفستان أسود مبهر نال إعجاب الجميع، ووضعت مكياجا هادئاً، وشاركت جمهورها بصور من الحفل نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام" مع تعليق قالت فيه: "مصر أم الدنيا".وقدمت نانسي عجرم مجموعة من أشهر وأجمل أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.ورفع الحفل شعار كامل العدد حيث شهد حضور جماهيري ضخم يتناسب مع جماهيرية عجرم الكبيرة في مصر.يُذكر أن نانسي عجرم أصدرت مؤخرا أحدث كليباتها "سلامات" من ألبوم Nancy10 وهي من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى وتوزيع هادي شرارة، وإخراج سمير سريافي. قد يهمك ايضا  نانسي عجرم في إطلالة جريئة بفستان أسود من تصميم "JONATHAN SIMKHAI" نانسي عجرم وأمير كرارة حديث السوشيال ميديا عقب طرح إعلان يجمع بينهم...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 15:16 2021 السبت ,21 آب / أغسطس

فساتين خطوبة من وحي اللبنانية أنابيلا هلال
العرب اليوم - فساتين خطوبة من وحي اللبنانية أنابيلا هلال

GMT 10:07 2021 الأحد ,22 آب / أغسطس

أهم المدن السياحية في اليابان الجاذبة للمسافرين العرب
العرب اليوم - أهم المدن السياحية في اليابان الجاذبة للمسافرين العرب

GMT 16:19 2021 السبت ,21 آب / أغسطس

اللون الذهبي في تفاصيل الديكور المنزلي المعاصر
العرب اليوم - اللون الذهبي في تفاصيل الديكور المنزلي المعاصر

GMT 07:17 2021 الأحد ,22 آب / أغسطس

أحمد مسعود يؤكد أن بإمكان "طالبان" دخول بنجشير بلا قتال وبالاتفاق لكنه مستعد للدفاع
العرب اليوم - أحمد مسعود يؤكد أن بإمكان "طالبان" دخول بنجشير بلا قتال وبالاتفاق لكنه مستعد للدفاع

GMT 19:21 2021 السبت ,21 آب / أغسطس

إعلامية لبنانية تتعرض لاعتداء لفظي في قصر بعبدا بسبب "فخامته"
العرب اليوم - إعلامية لبنانية تتعرض لاعتداء لفظي في قصر بعبدا بسبب "فخامته"

GMT 11:56 2021 السبت ,21 آب / أغسطس

الأزياء الميتاليكية تزيّن مجموعات خريف 2021
العرب اليوم - الأزياء الميتاليكية تزيّن مجموعات خريف 2021

GMT 23:15 2021 الخميس ,19 آب / أغسطس

شلالات أقشور المغربية حيث المشي والسباحة والتأمل في مكان واحد
العرب اليوم - شلالات أقشور المغربية حيث المشي والسباحة والتأمل في مكان واحد

GMT 21:25 2021 الخميس ,19 آب / أغسطس

ديكور صالة مفتوحة "مودرن" في نقاط عمليّة
العرب اليوم - ديكور صالة مفتوحة "مودرن" في نقاط عمليّة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 17:22 2021 الأربعاء ,18 آب / أغسطس

وزير المالية الكويتي يقدم استقالته بسبب الإجراءات الجديدة للحكومة
العرب اليوم - وزير المالية الكويتي يقدم استقالته بسبب الإجراءات الجديدة للحكومة

GMT 13:23 2021 الأربعاء ,18 آب / أغسطس

رواد الفضاء الصينيون يخرجون في مهمة أخرى إلى الفضاء المفتوح
العرب اليوم - رواد الفضاء الصينيون يخرجون في مهمة أخرى إلى الفضاء المفتوح

GMT 13:01 2021 السبت ,14 آب / أغسطس

حاكم "مصرف لبنان" يؤكد أنه بريء من الفساد و لا تراجع عن قرار رفع الدعم عن الوقود
العرب اليوم - حاكم "مصرف لبنان" يؤكد أنه بريء من الفساد و لا تراجع عن قرار رفع الدعم عن الوقود

GMT 18:31 2021 السبت ,14 آب / أغسطس

"لامبورغيني" تطلق أيقونتها "كونتاش" بتصميم ثوري وتكنولوجيا حطمت القواعد
العرب اليوم - "لامبورغيني" تطلق أيقونتها "كونتاش" بتصميم ثوري وتكنولوجيا حطمت القواعد

GMT 10:40 2021 الثلاثاء ,10 آب / أغسطس

شركة فولكس فاغن تتحدى مرسيدس وبي إم دبليو بسيارة متطورة
العرب اليوم - شركة فولكس فاغن تتحدى مرسيدس وبي إم دبليو بسيارة متطورة

GMT 19:03 2021 الأربعاء ,18 آب / أغسطس

ريال مدريد يخطط لضم النرويجي إرلينغ هالاند بعد فشله بضم الفرنسي كيليان مبابي
العرب اليوم - ريال مدريد يخطط لضم النرويجي إرلينغ هالاند بعد فشله بضم الفرنسي كيليان مبابي

GMT 17:43 2021 الثلاثاء ,10 آب / أغسطس

صورة لبقالة تبيع الجبن بالقطعة الواحدة تعكس قسوة أزمة لبنان
العرب اليوم - صورة لبقالة تبيع الجبن بالقطعة الواحدة تعكس قسوة أزمة لبنان

GMT 10:45 2021 الثلاثاء ,03 آب / أغسطس

أجمل وأشهر جزر العالم الخاصة بشهر العسل
العرب اليوم - أجمل وأشهر جزر العالم الخاصة بشهر العسل

GMT 03:34 2018 الخميس ,08 آذار/ مارس

تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام
العرب اليوم - تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام

GMT 03:18 2013 الإثنين ,19 آب / أغسطس

"لينكولن إم كيه زد هايبرد 2013" سيارة اقتصادية
العرب اليوم - "لينكولن إم كيه زد هايبرد 2013" سيارة اقتصادية

GMT 03:19 2016 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

14 مكانًا حول العالم تشبه مدينة البندقية الإيطالية
العرب اليوم - 14 مكانًا حول العالم تشبه مدينة البندقية الإيطالية

GMT 12:29 2018 السبت ,05 أيار / مايو

تعرف على الفيلسوف المسلم الفارابي الملقب بـ "المعلم الثاني"
العرب اليوم - تعرف على الفيلسوف المسلم الفارابي الملقب بـ "المعلم الثاني"

GMT 03:42 2020 الخميس ,13 شباط / فبراير

طرق اختيار سيراميك الحمامات من بينها انتقاء اللون المفضَّل
العرب اليوم - طرق اختيار سيراميك الحمامات من بينها انتقاء اللون المفضَّل

GMT 20:42 2017 الأربعاء ,29 آذار/ مارس

تونس تحتضن تصوير المسلسل الجزائري الساخر "عاشور العاشر 2"
العرب اليوم - تونس تحتضن تصوير المسلسل الجزائري الساخر "عاشور العاشر 2"

GMT 03:56 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

مجموعة من أفضل وأرخص وجهات السفر في يناير 2020
العرب اليوم - مجموعة من أفضل وأرخص وجهات السفر في يناير 2020

GMT 05:43 2019 الإثنين ,11 شباط / فبراير

"الكرفس" الطعام الخارق لعلاج ضغط الدم المُرتفع
العرب اليوم - "الكرفس" الطعام الخارق لعلاج ضغط الدم المُرتفع

GMT 03:06 2019 الأربعاء ,20 آذار/ مارس

ثلاث نصائح تساعدك على علاج الأكزيما في المنزل
العرب اليوم - ثلاث نصائح تساعدك على علاج الأكزيما في المنزل

GMT 13:51 2018 الثلاثاء ,02 تشرين الأول / أكتوبر

تونى ماهر يكشف كواليس تصوير "فوق السحاب" في "الرديو بيضحك"
العرب اليوم - تونى ماهر يكشف كواليس تصوير "فوق السحاب" في "الرديو بيضحك"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab