بعد 13 سنة محاكمة الخطوط اليمنية بسبب تحطم طائرة مات جميع ركابها إلا واحدة
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بعد 13 سنة محاكمة الخطوط اليمنية بسبب تحطم طائرة مات جميع ركابها إلا واحدة

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العرب اليوم - بعد 13 سنة محاكمة الخطوط اليمنية بسبب تحطم طائرة مات جميع ركابها إلا واحدة

الخطوط الجوية اليمنية
عدن- العرب اليوم

تبدأ المحكمة الجنائية في باريس، اليوم الاثنين، محاكمة شركة الخطوط الجوية اليمنية بتهمة التسبب بالقتل والإصابات غير المتعمدة بعد قرابة 13 عاما على تحطم طائرة تجارية قبالة جزر القمر.وقع الحادث مساء 29 يونيو/حزيران 2009 عندما كانت الطائرة اليمنية (الرحلة 626) تستعد للهبوط في عاصمة جزر القمر موروني، وفيها طاقم مؤلف من 11 شخصا و142 راكبا بينهم 66 فرنسيا، لكنها قبل الوصول إلى الساحل ببضعة كيلومترات، تحطمت في المحيط الهندي.

وكانت النتيجة مقتل جميع ركابها باستثناء ناجية وحيدة هي بهية بكاري التي تمسكت في البحر بقطعة من الطائرة طوال 11 ساعة قبل أن ينقذها زورق صيد في اليوم التالي للحادث.
وتم سحب الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة بعد بضعة أسابيع من الحادث، لكن التحقيق بقي متعثرا.
وأفاد محامو الدفاع أنه من المتوقع ألا يحضر أي ممثل للشركة اليمينية بسبب الحرب في اليمن على ما يبدو.
وقال رئيس جمعية الضحايا سعيد أسوماني: "13 عاما وقت طويل. إنه أمر مرهق نفسيا ومعنويا وحتى جسديا. ولكن بعد 13 عاما من الانتظار والصبر ستبدأ المحاكمة أخيرا"، وفقا لفرانس برس.
من جانبه، قال محامي الشركة ليون ليف فورستر إن "الشركة اليمنية لا تزال مطبوعة بهذه الكارثة، وخصوصا بالنسبة إلى الضحايا، لكنها تدفع رغم ذلك ببراءتها وتؤكد عدم مسؤوليتها عما حصل".

وأخذت السلطات الفرنسية في مرحلة ما على المسؤولين في جزر القمر عدم تعاونهم، فيما اتهمت عائلات الضحايا اليمن بممارسة ضغط للحؤول دون توجيه اتهام إلى الشركة الوطنية.
وخلصت التحقيقات إلى أن الطائرة، من طراز إيرباص صنعت في العام 1990، لم تكن في حال سيئة، واستبعدت أيضا الفرضيات المرتبطة بسوء حال الطقس أو تعرض الطائرة لصاعقة أو صاروخ.
ورأى القضاة المشرفون على التحقيق أنه "إلى جانب الأخطاء المأساوية المنسوبة إلى الطيارين" برز "تقصير على أكثر من صعيد" من جانب شركة الطيران اليمنية.

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بعد 13 سنة محاكمة الخطوط اليمنية بسبب تحطم طائرة مات جميع ركابها إلا واحدة بعد 13 سنة محاكمة الخطوط اليمنية بسبب تحطم طائرة مات جميع ركابها إلا واحدة



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