وصول أولى الرحلات الجوية المجرية إلى مطار طابا بعد توقف 12 عاما

استقبل مطار طابا الدولي أولى الرحلات لشركة (smart wings) القادمة من العاصمة المجرية "بودابست"، و على متنها 189 سائحًا، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 12 عامًا.

واستقبلت إدارة المطار الرحلة بالجسر المائي فور هبوط الطائرة تعبيرًا عن الترحيب بعودة رحلات الشركة المجرية مرة أخرى، وقام فريق العلاقات العامة في مطار طابا بالترحيب بالسائحين وتيسير إجراءات وصولهم.