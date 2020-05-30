طيران الهند يعيد رحلة طيران متجهة إلى موسكو من منتصف الطريق
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طيران الهند يعيد رحلة طيران متجهة إلى موسكو من منتصف الطريق

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العرب اليوم - طيران الهند يعيد رحلة طيران متجهة إلى موسكو من منتصف الطريق

طيران الهند
نيودلهي - العرب اليوم

صدرت تعليمات لطائرة إيرباص كانت في طريقها من مطار أنديرا غاندي الدولي في نيودلهي إلى العاصمة الروسية موسكو للقيام بالدوران والعودة إلى العاصمة الهندية بعد أن اكتشفت شركات الطيران أن الطيار مصابا بـ فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الطائرة كانت في المجال الجوي لدولة أوزبكستان عندما اكتشف فريق طيران الهند الذي يمر بالتقارير الطبية لطاقم على متن الطائرة أن شركات الطيران أخطأت في قراءة تقرير قائد الرحلة باعتباره سلبيًا ومنحته فرصة للطيران.

ووفقا لأولويات بروتوكول السلامة، استدعت شركة الطيران الهندية الرحلة للعودة الى نيودلهي اليوم، واستدعي الطيار كونه واحدا من الطيارين ، الذين ثبتت إصابتهم مؤخرًا.

وأشار بيان لمصادر طيران الهند أن طائرة أخرى ستغادر قريبًا إلى موسكو.

وارتفع اليوم السبت العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 173763 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتعافى أكثر من 10000 شخص، وهو الأعلى في يوم واحد حتى الآن.

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طيران الهند يعيد رحلة طيران متجهة إلى موسكو من منتصف الطريق طيران الهند يعيد رحلة طيران متجهة إلى موسكو من منتصف الطريق



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