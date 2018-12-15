اكتشاف مقبره اثريه جديده في سقاره

أعلن خالد العناني، وزير الآثار، تفاصيل الكشف الأثري الجديد، قائلًا إنه عبارة عن مقبرة أثرية كاملة لأحد كبار موظفى الدولة القديمة ثالث ملوك الأسرة الخامسة.

وأضاف العناني، أن المقبرة من أجمل الاكتشافات الأثرية الأخيرة خلال عام 2018 بسبب ألوانها والنحت الموجود بها كما هي تعتبر من أعظم الاكتشافات هذا العام لأنها لم تسرق ووجدت كاملة.

وأوضح ، أن المقبرة ترجع لمنتصف القرن الخامس ويرجع تاريخها لـ 4040 عام قبل الميلاد، لافتا إلى أن العمل جاري على استخراج لقى أثرية مهمة للغاية منها.

من جانبه، قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الاكتشاف الاثري اليوم عبارة عن مقبرة جديدة كاملة لم تسرق او تفتح من قبل، موضحًا أن الاكتشاف ظهر عندما كنّا نعلن عن الكشف الأثري الأخير الشهر الماضي.

وأضاف وزيري، أن هذا الاكتشاف هو الأخير هذا العام، وسوف نعلن خلال الفترة المقبلة عن خطة الوزارة الاكتشافات لعام 2019.

وأوضح أن العام الحالي سيشهد آخر الاكتشافات الأثرية بجبانة سقارة، موضحا أنه عبارة عن مقبرة جرى كشف عتباتها خلال الاكتشاف الأثري الأخير، موضحا أنها لم تمس ولم تسرق وكانت بالسدة الخاصة بها، مؤكدا أن عام 2019 هو عام الاكتشافات والافتتاحات الأثرية

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