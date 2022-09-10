استئناف الرحلات الجوية بين كولومبيا وفنزويلا

تستأنف كولومبيا وفنزويلا، في 26 سبتمبر، الرحلات الجوية التجارية بينما، والمعلقة منذ 5 سنوات. بحسب ما أعلنه رئيسا البلدين “نيكولاس مادورو وغوستافو بيترو”.