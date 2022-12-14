الخطوط المغربية تلغي رحلات لنقل مشجعين لحضور نصف نهائي المونديال

ألغت شركة الخطوط الملكية المغربية جميع الرحلات الجوية التي كانت مقررة، اليوم الأربعاء، لنقل المشجعين إلى قطر لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم بين المغرب وفرنسا، وعزت ذلك إلى قرار قالت إن السلطات القطرية اتخذته.

وقالت الشركة، في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني: «عقب القيود الأخيرة التي فرضتها السلطات القطرية، تأسف الخطوط الملكية المغربية لإبلاغ عملاء بإلغاء رحلاتهم التي تشغلها الخطوط الجوية القطرية»، بحسب رويترز.