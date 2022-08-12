تسرب غاز الكلور في موقع في مطار بن غوريون

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "، اليوم الجمعة، بوقوع حادث تسرب لمادة غاز الكلور في موقع بمطار بن غوريون. وقالت إن "غاز الكلور تسرب في موقع بمطار بن غوريون وطواقم وزارة البيئة تقوم بمعالجة الحادث"، مؤكدة أنه "ليس هناك خطر على المسافرين أو تأثير على الرحلات الجوية".