المطارات الألمانية تواجه احتمالات تعطل كبير بسبب الإضرابات المزمعة

حذرت الشركة المشغلة لمطار فرانكفورت، من أن الإضرابات المزمعة في سبعة مطارات ألمانية يوم الجمعة القادم ستتسبب في تعطل كبير.وأضافت الشركة في بيان أن كل العمليات الجزئية التي تسمح بالتشغيل الكامل للرحلات الجوية ستتوقف في المطار نتيجة للإضراب وحثت المسافرين على تجنبه في ذلك اليوم.كانت النقابة العمالية المتحدة لقطاع الخدمات (فيردي) دعت اليوم الأربعاء العاملين في سبعة مطارات بالبلاد إلى الإضراب لمدة 24 ساعة.