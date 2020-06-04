الصين تسمح لشركات الطيران الأجنبية بتسيير رحلة واحدة أسبوعيا

أعلنت بكين، اليوم الخميس، السماح اعتبارا من الإثنين المقبل لكل شركات الطيران الأجنبية، الممنوعة حاليا من السفر إلى الصين بسبب تدابير مكافحة وباء فيروس «كورونا المستجد»، بأن تسير رحلة واحدة أسبوعيا من هذا البلد وإليه، في قرار يعني عمليا رفع الحظر المفروض على شركات النقل الجويّ الأميركية.

وقالت هيئة تنظيم النقل الجوي في بيان إنّه سيكون بمقدور كلّ شركات الطيران الأجنبية أن تسيّر اعتبارا من 8 يونيو الجاري رحلة واحدة إلى الصين ومنها، حسب وكالة «فرانس برس».

ويأتي هذا القرار غداة إعلان وزارة النقل الأميركية عزمها على منع شركات طيران صينية من السفر إلى الولايات المتحدة بسبب رفض بكين السماح للشركات الأميركية باستئناف رحلاتها إلى الصين.