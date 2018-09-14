أعلنت «بوينغ» تفاصيل عن أول طائرات الجيل المقبل من «777» التي تحمل اسم «777X-9»، وهي أكبر طائرة نفاثة ذات محركين في العالم، وقد خرجت الطائرة المُجمعة بالكامل من مصنع الشركة في واشنطن بداية سبتمبر الجاري.
وستخضع الطائرة للاختبارات على مدار عام تقريباً على الأرض للتأكد من قوتها الهيكلية ودقة التصميم، وعلى الرغم من اكتمال هيكلها إلا أنها لا تزال تفتقد إلى بعض المكونات، مثل المحركات وأنظمة إلكترونيات الطيران.
وبمجرد اكتمالها، ستصبح «777X-9» الطائرة ذات الجناح الأكبر على الإطلاق في تاريخ الشركة الممتد على مدار 99 عاماً، على مسافة 235 قدماً وخمس بوصات.
وتستوعب الطائرة من 350 إلى 425 راكباً ومن المقرر أن تنطلق في 2020، على أن تبدأ الرحلات الاختبارية العام المقبل.
وأشارت «بوينغ» إلى أن تكاليف تشغيل تلك الطائرة ستقل 10% مقارنة مع «إيه 350-100».
GMT 08:45 2018 الأحد ,09 أيلول / سبتمبرالطيران المدني السعودي يعلن أن 71 % نسبة رضا المسافرين خلال شهر أغسطس في مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة
GMT 07:49 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرتعليق الرحلات الجوية في المطار الوحيد العامِل في العاصمة الليبية
GMT 21:40 2018 السبت ,25 آب / أغسطس"ريان اير" تتوصل لاتفاق مع طياريها
GMT 19:29 2018 السبت ,25 آب / أغسطسلوزان تمنح الزائرين فرص استكشاف الغابات
GMT 19:26 2018 السبت ,25 آب / أغسطسالخطوط التونسية تتوازن مالياً للمرة الأولى منذ 2011
خطفت النجمة بيلا ثورن، واحدة من مجموعة متنوعة من النجوم الشباب الذين يظهرون في فيلم "اغتيال الأمة"، الأنظار وهي تمشي على السجادة الحمراء بثوب أسود متدلي. وأبرزت الممثلة البالغة من العمر 20 عامًا سيقانها من خلال فستانها ذو الفاتحة الطويلة أثناء انضمامها إلى النجوم الآخرين في العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس. وكان الفستان بطول الأرضية ذو فتحة فوق ساقها اليسرى مع حزام بنفس لون الفستان حول خصرها الرفيع، وأضافت بضع بوصات لطولها بحذاء لامع ذو كعب عالي. وضمت خصلات شعرها الداكنة إلى كعكة مشدودة، وشوائب من الريش الأصفر شوهدت من الخلف. وتميزت نجمة Midnight Sun بمجموعة متنوعة من القلادات، وظلال عيون حمراء ثقيلة لامعة، مما يضفي مزيدًا من الذوق والإثارة على المظهر المثير بالفعل. وانضم لها على السجادة الحمراء صديقها مود صن 31 عامًا، وارتدى ملابس رياضية حمراء. وظهرت سوكي
أرسل تعليقك