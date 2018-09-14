أعلنت «بوينغ» تفاصيل عن أول طائرات الجيل المقبل من «777» التي تحمل اسم «777X-9»، وهي أكبر طائرة نفاثة ذات محركين في العالم، وقد خرجت الطائرة المُجمعة بالكامل من مصنع الشركة في واشنطن بداية سبتمبر الجاري.

وستخضع الطائرة للاختبارات على مدار عام تقريباً على الأرض للتأكد من قوتها الهيكلية ودقة التصميم، وعلى الرغم من اكتمال هيكلها إلا أنها لا تزال تفتقد إلى بعض المكونات، مثل المحركات وأنظمة إلكترونيات الطيران.

وبمجرد اكتمالها، ستصبح «777X-9» الطائرة ذات الجناح الأكبر على الإطلاق في تاريخ الشركة الممتد على مدار 99 عاماً، على مسافة 235 قدماً وخمس بوصات.

وتستوعب الطائرة من 350 إلى 425 راكباً ومن المقرر أن تنطلق في 2020، على أن تبدأ الرحلات الاختبارية العام المقبل.

وأشارت «بوينغ» إلى أن تكاليف تشغيل تلك الطائرة ستقل 10% مقارنة مع «إيه 350-100».