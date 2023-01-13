بيرو تغلق مطار كوزكو بسبب استمرار الاحتجاجات

أكدت الحكومة البيروفية إغلاق مطار كوزكو مؤقتًا كإجراء احترازي ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تسبب الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد.وكتبت وزارة النقل والاتصالات في بيرو على تويتر: “مطار فيلاسكو أستيتي الدولي في كوزكو سيعلق مؤقتًا عملياته ، ويأتي هذا الإجراء حفاظًا على سلامة الناس وسلامة عمليات الطيران.