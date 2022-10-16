افتتاح مطار كركوك الدولي في العراق بعد عام ونصف من التأجيل

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، افتتاح مطار كركوك الدولي أمام الرحلات الداخلية والخارجية وذلك رغم الانتهاء من أعمال إنشائه منذ مطلع فبراير 2021 وقالت وزارة النقل العراقية، في بيان، "افتتح وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي ممثلا عن دولة رئيس الوزراء اليوم الأحد مطار كركوك الدولي أمام الرحلات الداخلية والخارجية بعد سنين من الانتظار".