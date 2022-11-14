هبوط طائرة في مدينة ألمانية بعد تهديد بوجود قنبلة

بسبب تهديد بوجود قنبلة هبطت طائرة ركاب تقل أكثر من 200 شخص على متنها في طريقها من بولندا إلى لندن في مدينة بادربورن الألمانية على خلاف جدولها. وقالت الشرطة الألمانية صباح اليوم إن الركاب وأفراد طاقم الطائرة نُقلوا إلى مبنى المطار ليلة الأحد/الاثنين، و"لا يوجد خطر عليهم ". وتحدثت الشرطة عن عملية تأمين كبيرة.

ووفقا للشرطة، لم يتم العثور على أشياء مشبوهة أثناء تفتيش الطائرة من طراز إيرباص "إيه 321" التابعة لشركة طيران مجرية. كما تم استخدام الكلاب المدربة بشكل خاص للكشف عن قنابل.