طائرة ركاب قادمة إلى موسكو من بودابست تطلق إشارة استغاثة

أطلقت طائرة ركاب روسية من طراز "SSJ 100" قادمة من بودابست إلى موسكو، ظهر اليوم السبت، إشارة استغاثة وهي لا تزال في الجو، وتفيد معلومات المواقع الخاصة بمراقبة حركة الطيران بأن الطائرة، التي تنفذ رحلة "SU2033"، أطلقت إشارة استغاثة من نوع "حالة طارئة عامة" بعد أقل من 30 دقيقة من انطلاقها، وانخفضت إلى ارتفاع 4.5 ألف متر، وتحلق الطائرة حاليا فوق أراضي بولندا، فيما يتوقع أن تهبط في مطار شيريميتييفو بموسكو حوالي الساعة 14:53 بالتوقيت المحلي.