أعلنت شركة "بيغاسوس" للطيران اليوم الجمعة 10 فيفري 2023 إجلاء 30 ألفًا و771 شخصًا من المناطق التيضربتها الزلازل جنوبي تركيا في الفترة بين 6 و9 فيفري. وأشارت الشركة في بيان الجمعة، أن عمليات الإجلاء جرت عبر 169 رحلة.

وأكد البيان استمرار جهود الشركة في الأيام المقبلة من أجل تسيير رحلات لإجلاء مزيد من المواطنين.

من جانبها، أكدت شركة الخطوط الجوية التركية عزمها إجلاء 26 ألفًا و699 شخصًا من منطقة الزلزال عبر تسيير 150 رحلة اليوم