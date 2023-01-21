طائرة ركاب روسية تهبط اضطراريا في أوزبكستان بسبب تهديد بوجود قنبلة

أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، أن طائرة ركاب روسية تابعة لشركة "آزور إير" كانت متجهة إلى الهند هبطت "اضطراريا" في أوزبكستان، بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة على متنها، وفق ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ونقلت وسائل إعلام عن ضابط شرطة هندي رفيع المستوى، قوله إن الرحلة المغادرة من مدينة بيرم الروسية كان من المفترض أن تهبط في مطار دابوليم بولاية غوا في الساعة 4:15 صباحا بالتوقيت المحلي