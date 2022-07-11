تمديد نظام حظر الطيران في جنوب ووسط روسيا حتى 18 يوليو الجاري

مددت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية نظام حظر الطيران وسط وجنوب روسيا حتى 18يوليو الحالي. وجاء في بيان صدر عن الوكالة ونشر على موقعها الرسمي: "تم تمديد نظام القيود على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا حتى 18 يوليو 2022".

ويعني ذلك أنه ليس من الممكن التوجه جوا إلى مدن أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وغيلينجيك وكراسنودار وكورسك وليبيتسك وروستوف على نهر الدون وسيمفروبول ويليستا.

وذكرت الوكالة أن سائر المطارات الروسية الأخرى لا تزال تعمل بنظام عادي.

وتم إدخال حظر على الطيران في عدد من مناطق وسط وجنوب روسيا في 24 فبراير الماضي، أي بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. ومنذ ذلك الوقت تم تمديد الحظر عدة مرات.