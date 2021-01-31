طيران الكويت ينفي توقف الرحلات إلى لندن ونيويورك

ذكرت الخطوط الجوية الكويتية، في توضيح بشأن ما نشر في بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول توقف الرحلات إلى لندن ونيويورك بأن ذلك غير صحيح تماماً، حيث أن التوقف الحالي لرحلات نيويورك ولندن جاء بسبب التداعيات الصحية وتأثيرها على العرض والطلب وتطبيقاً لتعليمات السلطات الصحية.