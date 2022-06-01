وصول أول رحلة يمنية إلى مطار القاهرة بعد توقف دام 6 سنوات

وصلت، اليوم الأربعاء، أول رحلة يمنية إلى مطار القاهرة الدولي، بعد توقف دام 6 سنوات استقبل مطار القاهرة، رحلة الخطوط الجوية اليمنية من مطار العاصمة اليمنية صنعاء جاء ذلك في إطار تنفيذ بنود هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، والتي شملت إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء ووصلت أولى رحلات الخطوط الجوية اليمنية، التي تحمل رقم "A330/A320"، وكانت قادمة من مطار صنعاء، وعلى متنها 77 راكبا يشار إلى أنه تقرر عودة رحلة الخطوط الجوية اليمنية، للعاصمة صنعاء، مساء اليوم الأربعاء، على أن تسير الخطوط اليمنية رحلة أسبوعيا كل أربعاء للخط صنعاء / القاهرة / صنعاء.