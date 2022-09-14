إجلاء ركاب طائرة هندية في مطار مسقط بعد انبعاث دخان منها
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إجلاء ركاب طائرة هندية في مطار مسقط بعد انبعاث دخان منها

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العرب اليوم - إجلاء ركاب طائرة هندية في مطار مسقط بعد انبعاث دخان منها

مطار مسقط الدولي
مسقط - العرب اليوم

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن قناة تلفزيونية هندية أنه تم إجلاء ركاب طائرة تابعة للخطوط الهندية بعد انبعاث دخان منها على مدرج مطار مسقط.

وأفادت هيئة الطيران المدني العمانية الأربعاء بأنها تتابع مع الجهات المعنية في مطار مسقط الدولي بلاغاً عن حالة طوارئ على إحدى الطائرات.

وأضاف البيان، الذي لم يتضمن تفاصيل، أنه يجري التعامل حاليا مع البلاغ من قبل الجهات المختصة.

وتابعت الهيئة أنه لا يوجد أي تأثير متعلق بسلامة المطار والمسافرين والحركة الجوية.

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إجلاء ركاب طائرة هندية في مطار مسقط بعد انبعاث دخان منها إجلاء ركاب طائرة هندية في مطار مسقط بعد انبعاث دخان منها



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