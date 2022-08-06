طائرة متجهة من صنعاء إلى الأردن تهبط اضطراريًا في السعودية

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، أن طائرة متوجهة من صنعاء التى يسيطر عليها الحوثيون هبطت بشكا اضطراري في مدينة جدة السعودية.

وقالت الخطوط اليمنية في بيان لها على صفحتها في "فيسبوك" إن الطائرة المتجهة الى العاصمة الأردنية عمان، اضطرت للهبوط في مطار جدة بسبب تعرض أحد المسافرين لأزمة صحية عند دخولها الأجواء السعودية.