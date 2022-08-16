تحطم طائرة سعودية ومصرع قائدها بعد تعرضها لحادث

أعلن مكتب تحقيقات الطيران السعودي، اليوم، الثلاثاء، تحطم طائرة سعودية بعد إقلاعها من مطار الثمامة، بالمملكة العربية السعودية.وقال المكتب، في بيان، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الحادث أسفر عن مصرع قائد الطائرة، حيث تعرضت الطائرة لحادث، بعد إقلاعها على متنها قائد الطائرة فقط.وأضاف مكتب تحقيقات الطيران، أنه تم إرسال فريق لإجراء التحقيق لكشف ملابسات ومسببات الحادث.