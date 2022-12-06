 تعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي

أفاد مصدر في الخطوط الجوية العراقية، يوم الثلاثاء، بتعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي بسبب تردي حالة الطقس.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن حركة الملاحة الجوية قد توقفت في مطار بغداد الدولي بشكل مؤقت بسبب تشكل الضباب الكثيف، وتراجع مدى الرؤية إلى 200 متر.