 هبوط اضطراري لطائرة متجهة إلى بريطانيا بعد تهديد بوجود قنبلة

أعلنت سلطات الطيران في جمهورية التشيك ،عن تحويل مسار رحلة من بولندا إلى المملكة المتحدة ، لتهبط اضطراريا في مطار فاتسلاف هافيل بالعاصمة التشيكية براغ ، بسبب القنبلة التي استقلتها.

وذكر راديو براغ الدولي أن خبراء المتفجرات فتشوا الطائرة لمدة ثلاث ساعات ، لكنهم لم يعثروا على أي عبوات ناسفة في الطائرة التي كانت متجهة من مدينة “كراكوف” في بولندا إلى مدينة “بريستول” في إنجلترا.

مطار براغ ، المعروف أيضًا باسم مطار فاتسلاف هافيل ، هو أكثر المطارات ازدحامًا في جمهورية التشيك.