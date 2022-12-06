 هبوط اضطراري لطائرة متجهة إلى بريطانيا بعد تهديد بوجود قنبلة
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 هبوط اضطراري لطائرة متجهة إلى بريطانيا بعد تهديد بوجود قنبلة

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العرب اليوم -  هبوط اضطراري لطائرة متجهة إلى بريطانيا بعد تهديد بوجود قنبلة

 هبوط اضطراري لطائرة
براغ ـ العرب اليوم

أعلنت سلطات الطيران في جمهورية التشيك ،عن تحويل مسار رحلة من بولندا إلى المملكة المتحدة ، لتهبط اضطراريا في مطار فاتسلاف هافيل بالعاصمة التشيكية براغ ، بسبب القنبلة التي استقلتها.

وذكر راديو براغ الدولي أن خبراء المتفجرات فتشوا الطائرة لمدة ثلاث ساعات ، لكنهم لم يعثروا على أي عبوات ناسفة في الطائرة التي كانت متجهة من مدينة “كراكوف” في بولندا إلى مدينة “بريستول” في إنجلترا.

مطار براغ ، المعروف أيضًا باسم مطار فاتسلاف هافيل ، هو أكثر المطارات ازدحامًا في جمهورية التشيك.

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 هبوط اضطراري لطائرة متجهة إلى بريطانيا بعد تهديد بوجود قنبلة  هبوط اضطراري لطائرة متجهة إلى بريطانيا بعد تهديد بوجود قنبلة



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